Ventimiglia di Sicilia: teneva il padre mummificato in casa per continuare a riscuotere la pensione. Ora è in fuga

MACABRA SCOPERTA

Il corpo dell’anziano - morto da almeno un anno - è stato trovato da alcuni parenti venerdì scorso avvolto in un piumone all’interno della sua abitazione

Avrebbe tenuto il padre morto mummificato in casa per prendere la pensione. A scoprire il corpo dell’anziano novantaduenne avvolto in un piumone sono stati i parenti nel corso delle vacanze di Natale. Lo scrive il Giornale di Sicilia.

Sulla storia familiare di Giuseppe Zagone di 92 anni, originario del capoluogo e residente Ventimiglia di Sicilia, è stata aperta un’inchiesta coordinata dai magistrati della procura di Termini Imerese, che hanno disposto l’autopsia sui resti.

Il figlio che avrebbe ordito la macabra trama invece non si trova: avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il corpo dell’anziano è stato trovato venerdì scorso, all’interno della sua abitazione di via Gottilla. Ad accorgersi della salma sarebbero stati alcuni familiari che erano andati a trovare il vecchietto per le festività natalizie.