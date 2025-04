Via al processo d’appello a Martina Patti, la mamma che ha ucciso la figlia Elena e inscenato il rapimento: vuole fare dichiarazioni spontanee

CATANIA

La donna in primo grado è stata condannata a 30 anni. Prossima udienza il 14 maggio

E’ cominciato l’appello del processo sul figlicidio di Elena Del Pozzo avvenuto il 13 giugno 2022 a Mascalucia, nel Catanese. La bimba di quasi 5 anni è stata uccisa dalla madre Martina Patti, condannata a 30 anni in primo grado. La donna prima colpì la piccola con diverse coltellate e poi la seppellì parzialmente infilando il corpicino all’interno di sacchi. Il cadavere fu ritrovato solo la mattina dopo: il giorno del delitto Martina Patti ha inscenato il rapimento della figlia da parte di un commando armato.

Ai carabinieri è bastato poco per smascherarla. La madre ha confessato diciotto ore dopo al termine di un drammatico interrogatorio. Il processo che si celebra davanti alla Corte d’Assise d’Appello, presidente Rosa Anna Castagnola e giudice a latere Giuliana Fichera, si è aperto con la lettura della relazione in cui sono state riassunte le motivazioni di condanna della Corte d’Assise di Catania ed esposti i motivi del ricorso della difesa, composta dagli avvocati Tommaso Tamburino e Gabriele Celesti, che in prima istanza chiede l’assoluzione dell’imputata per vizio totale di mente basandosi sulla consulenza del perito di parte.