Viadotto Scorciavacche aperto senza collaudo e crollato: chiesta condanna per l’ex ad di Anas Ciucci

procura di Palermo

Con l'attuale ad di Stretto di Messina imputati anche altri due dirigenti

La procura di Palermo ha chiesto la condanna dell’ex ad dell’Anas Pietro Ciucci, ora ad della Stretto di Messina, la spa pubblica che dovrà costruite il Ponte sullo Stretto, a 4 anni di carcere e dei dirigenti Stefano Liani e Michele Vigna, rispettivamente a 3 anni e 3 mesi e 6 mesi. Erano imputati di induzione a dare o promettere utilità. Le accuse di attentato alla sicurezza dei trasporti e falso sono state dichiarate prescritte nel corso del processo.