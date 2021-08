Agrigento, incendio al decimo piano di Palazzo Standa: appartamento devastato, anziana salvata per miracolo

Un incendio, scoppiato per cause accidentali, ha devastato un'abitazione al decimo piano del Palazzo Standa, in via Gioeni, ad Agrigento. L'anziana proprietaria di casa è stata trascinata fuori e salvata da due passanti, un medico e un pasticciere, che sfidando le fiamme l'hanno letteralmente sottratta alla morte. L'ultimo piano è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno lavorato per circoscrivere le fiamme.

Le fiamme sono state domate intorno alle 21,30. L'appartamento dell'anziana signora è completamente distrutto, danni lievi ma da verificare con attenzione all'appartamento sopra e a quello sotto. Al momento una decina di famiglie sono state evacuate.

