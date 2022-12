Catania, fuochi d'artificio e lanci di bottiglie: il video della “sfida” allo Stato in piazza Bellini

Eccoli i fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte, esplosi in piena piazza Bellini proprio di fronte al teatro Massimo e a due passi dal Commissariato di polizia. Puntuali, come ogni maledetta sera, almeno quando non viene garantito il controllo interforze dalla prefettura.

È solo una parte della registrazione di stanotte delle telecamere poste in piazza, controllate dalla stessa prefettura. Alla fine si intravede anche uno scooter – che lì non deve transitare perché zona pedonale - con due persone a bordo senza casco, ma nel resto del video ecco spuntare un corposo gruppo di ragazzi, ad occhio anche minorenni, che si “esercitano” nell'ultima tendenza in voga: spaccare bottiglie di vino, dopo aver festeggiato probabilmente un compleanno, lanciandole contro la Casa del Mutilato. “Tendenza” di cui avevamo scritto su “La Sicilia” in cartaceo solo sabato scorso. E nelle scorse settimane avevamo anche denunciato la totale mancanza di controlli sull'esplosione di fuochi sia in piazza che in via di Sangiuliano, che, oltre al rumore improvviso, non esclude rischi che una favilla possa colpire abitazioni vicine, se non persone.

Ci chiediamo: i posti di polizia a mezzanotte sono chiusi? Non c'è un piantone previsto, una pattuglia di emergenza pronta ad uscire all’eventuale segnalazione? Ma soprattutto: perché se la prefettura sa, perché lo sa avendo le registrazioni h24 di quanto accade in uno dei “salotti” della città, non ha ancora preso provvedimenti per evitare quelli che sono veri e propri comportamenti barbarici, in sfregio all'educazione, al rispetto della città e di chi ci vive, oltre che dei nostri monumenti?

