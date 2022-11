Catania: preso rapinatore che si ferì un colpo di fucile dopo l'assalto all'area di servizio (video)

A distanza di poco più di un mese dalle rapine compiute ai danni dei bar di due aree di servizio a Catania, è stato arrestato dalla polizia, su ordine di carcerazione emesso dal Gip presso il Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il secondo malvivente autore dei colpi, P. G., 34 anni, catanese, ritenuto autore di una rapina commessa la notte del 12 ottobre 2022, nonché dei delitti di porto in luogo pubblico di arma clandestina con relativo munizionamento e ricettazione, reati commessi in concorso con il pluripregiudicato Giovanni Spina, classe ’89, già destinatario di analoga misura eseguita lo scorso 26 ottobre.

Proprio Giovanni Spina, in sede di interrogatorio, oltre a aver ammesso i delitti contestatigli (due rapine del 4 e del 12 ottobre scorsi), ha riferito di avere commesso la seconda rapina in concorso con P.G., che rimase ferito a seguito di un colpo di fucile accidentalmente esploso nella fase di fuga con uno scooter, fuga durante la entrambi i malviventi erano caduti a terra.

Le indagini su questo episodio erano paritite la stessa sera del 12 ottore, dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112 che aveva segnato una rapina all’interno di un distributore di carburante in via Palermo,da parte di due uomini armati. In una via limitrofa poco dopo la polizia rinvenne per terra numerosi pacchetti di sigarette di varie marche, danaro in monete e un cassetto di un registratore di cassa. In un sacco dell'immondizia all'interno di una cassonetto, al quale la polizia arrivò grazie alla visione di telecamere di videosorveglianza, venne invece rinvenuto l’abbigliamento indossato dagli autori della rapina, in parte intriso di tracce ematiche.

Nelle fuga i due malviventi aveno anche lasciato l’arma utilizzata nella rapina – essere un fucile da caccia con canne e calcio segati e con matricola abrasa - che fu rinvenuta da un addetto alla raccolta dei rifiuti, a sua volta arrestato il 13 ottobre scorso per detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione, per essersi impossessato dell’arma stessa.

P. G., arrestato oggi, è stata catturato dopo essere stato dimesso da un nosocomio cittadino a seguito delle lesioni riportate per quella ferita accidentale proovcata dal colpo di fuicile partito durante la fuga. E' stat rinchiuso nel carcere di piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria

