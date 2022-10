Catania, volante della polizia accerchiata dal corteo del funerale della vittima di un incidente: video

Una volante della polizia è accerchiata da ragazzi in scooter e gente a piedi. Sono i partecipanti del corteo funebre organizzato mercoledì scorso per Melo Rapicavoli, uno dei due ventenni morto in un tragico incidente a Catania, nel popoloso quartiere di Librino.

C’erano sospetti che il funerale potesse prendere una brutta piega: sono state preparate magliette, striscioni e fuochi d’artificio. La Questura, quindi, per monitorare l’ordine pubblico ha inviato una volante. Qualcuno ad un certo punto non ha gradito la presenza della macchina della polizia: una donna ha anche colpito l’auto con tubo idraulico.

La scena è stata immortalata in due video poi condivisi sulla pagina social Inciviltà a Catania.

Su quanto accaduto, secondo fonti de La Sicilia, la polizia ha avviato una precisa indagine che ha portato a identificare quattro persone, tra queste anche la donna che ha colpito con il tubo l’auto della polizia. Ci sarebbero anche familiari della vittima dell’incidente. La loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

