Humanity1 in porto a Catania: al via l'"ispezione" per decidere chi potrà sbarcare

E’ giunta nel porto di Catania la nave Humanity 1 della ong 'Sos Humanity', con a bordo 179 naufraghi, al suo ingresso scortata da una motovedetta della Guardia costiera, come si vede dal video pubblicato su Twitter (qui l'account). Come previsto dal nuovo decreto, presto sarà eseguita l’ispezione delle autorità italiane per individuare fragili, donne e bambini, che saranno fatti sbarcare.

Al porto, oltre al personale della Guardia costiera, ci sono anche forze dell’ordine, ambulanze, volontari della Protezione civile e due bus di linea urbana, che probabilmente saranno utilizzati per il trasporto delle persone sbarcate.

«La nave Humanity 1 - riferisce la ong Sos Humanity - ha ricevuto un’e-mail dal Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo italiano che ci chiedeva di venire al porto di Catania. Diversamente da quanto accade usualmente, non è detto che ci sia assegnato un posto sicuro. Non ci vengono fornite ulteriori informazioni. Quindi l’orario di arrivo previsto sono le ore 23. Temiamo che le autorità lascino semplicemente sbarcare casi di emergenza e bambini, forse minorenni. Temiamo per i diritti di protezione delle persone che sono state salvate dall’emergenza in mare e tutti hanno bisogno di protezione. Temiamo che questa notte si verificherà un respingimento».

