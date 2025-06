Vienna, 23enne palermitana cade dalla stanza d’albergo al terzo piano: è grave

Il giallo

Inquirenti sospettano non sia un incidente, ascoltato fidanzato

Aurora Maniscalco, palermitana di 23 anni si trova ricoverata in ospedale a Vienna dopo essere caduta dal terzo piano di una stanza in albergo. Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti sospettano che possa non essersi trattato di un incidente. La giovane, assistente di volo, da poco residente nella capitale austriaca, si trovava in compagnia del fidanzato, un 27enne anche lui palermitano, già ascoltato dagli investigatori. I genitori sono arrivati nella capitale austriaca e sono stati ricevuti dall’ambasciata italiana

