La storia giudiziaria
“Villa contesa” a Licodia Eubea: fucilate al maltese, ora l’ex custode finisce alla sbarra
Ieri l'udienza preliminare davanti al gup di Caltagirone
Il maltese John Philipp Barnett ha realizzato un piccolo sogno. Acquistare una villa nelle campagne calatine dove trascorrere la pensione. Il suo angolo di paradiso lo ha trovato a Licodia Eubea ma l’anno scorso, appena ha portato le valigie in calatino assieme a tutta la famiglia, ha avuto un benvenuto alquanto movimentato. L’ex custode del casolare, Sebastiano Rizzo di 75 anni, rivendicava di essere il possessore (poiché aveva vissuto lì per diversi anni per conto dei venditori e vecchi proprietari) e ha infatti avviato un contenzioso che però si è concluso con una sentenza a suo sfavore. E così ha deciso di sparare contro l’inglese che aveva comprato l’immobile ritenendolo in qualche modo “rivale”.
Il 64enne è finito in ospedale con ferite da arma da fuoco alla schiena, alla spalla e al braccio sinistro. Ieri Barnett si è presentato al Tribunale di Caltagirone dove nonostante la pausa feriale si è celebrata l'udienza preliminare davanti al gup. Rizzo è accusato di tentato omicidio e detenzione illegale d'arma da sparo. Il maltese si è costituito parte civile con l'avvocato Licino La Terra Albanelli. «Il mio assistito adesso vuole solo godersi la villa in cui ha deciso di vivere con la sua famiglia in serenità», dice il penalista. La difesa aveva chiesto in prima battuta al gup di disporre una perizia balistica. Istanza rigettata. Si procederà con il rito abbreviato condizionato dall'audizione del consulente della difesa, che sarà sentito il prossimo 8 ottobre.