“Villa contesa” a Licodia Eubea: fucilate al maltese, ora l’ex custode finisce alla sbarra

La storia giudiziaria

Ieri l'udienza preliminare davanti al gup di Caltagirone

Il maltese John Philipp Barnett ha realizzato un piccolo sogno. Acquistare una villa nelle campagne calatine dove trascorrere la pensione. Il suo angolo di paradiso lo ha trovato a Licodia Eubea ma l’anno scorso, appena ha portato le valigie in calatino assieme a tutta la famiglia, ha avuto un benvenuto alquanto movimentato. L’ex custode del casolare, Sebastiano Rizzo di 75 anni, rivendicava di essere il possessore (poiché aveva vissuto lì per diversi anni per conto dei venditori e vecchi proprietari) e ha infatti avviato un contenzioso che però si è concluso con una sentenza a suo sfavore. E così ha deciso di sparare contro l’inglese che aveva comprato l’immobile ritenendolo in qualche modo “rivale”.