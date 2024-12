Villafrati, ora il bilancio è una strage: morto anche il terzo ragazzo che era rimasto ferito in modo grave

l'incidente

Dopo Samuele Cusimano e Ruben Saccio è deceduto anche Domenico Vitale. Donati gli organi.

E’ morto anche Domenico Vitale, il ragazzo di 27 anni che era rimasto coinvolto nel tragico incidente sulla Palermo-Agrigento, due giorni fa. Il giovane è deceduto nel reparto di rianimazione del Civico di Palermo, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime. Oggi medici hanno avviato l’iter per l’accertamento della morte cerebrale, la procedura si è conclusa dopo sei ore, con l’ufficialità del decesso. Oggi pomeriggio si sono tenuti a Villafrati i funerali di Samuele Cusimano, 21 anni, il giovane è morto sul colpo dopo l’impatto tra la Seat Leon e la cisterna. Per i funerali di Ruben Saccio si dovrà attendere l’autopsia che sarà eseguita nel reparto di medicina legale dell’ospedale Policlinico.