«Vincenzo chiamava la mamma e il papà», il racconto del testimone della tragedia di Palazzolo

Il bimbo di 10 anni caduto nel pozzo e morto annegato

«Il mio cuore si è fermato insieme al tuo cuore in quel maledetto pozzo, ti amo Vincenzo mio». E’ quanto si legge sulla pagina Facebook della mamma del piccolo Vincenzo, il bimbo di 10 anni di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, morto ieri dopo essere caduto in un pozzo profondo 15 metri.

Il racconto del testimone

Intanto le indagini cercano si ricostruire la dinamica della tragedia. «Il bambino dopo essere caduto nel pozzo ha parlato con la madre e il padre, loro lo chiamavano e lui chiedeva aiuto». E’ quanto ricostruisce un testimone, ai microfoni della Tgr Sicilia, gli attimi seguenti alla tragedia. L’uomo, che vive in una casa accanto alla fattoria dove i ragazzi erano in gita, sottolinea l’impegno delle educatrici per tentare di salvare la piccola vittima. «La signora – dice – è scesa a mani nude la sotto, in attesa dei soccorsi» che, secondo il testimone, prima dell’arrivo, «saranno passate due ore».

L’inchiesta della Procura