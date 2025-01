Viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna, la prende a pugni e tenta di strangolarla: arrestato

MALTRATTAMENTI

E' successo a Mirabella Imbaccari: a chiede aiuto ai carabinieri è stata la stessa vittima

A Mirabella Imbaccari (Catania) i carabinieri hanno arrestato un 24enne che ha tentato di strangolare la ex compagna 29enne violando un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa impostogli dal Gip del Tribunale di Caltagirone. A chiedere aiuto ai militari è stata la vittima. L’ex convivente intorno alle 13 è entrato in casa della donna e davanti ai figli di 4, 7 ed 8 anni ha colpito la donna con un pugno al volto. L’uomo è poi rimasto in casa della vittima fino alle 18.30, quando avrebbe anche chiesto alla ex di consegnargli la carta Bancomat. Lei si sarebbe opposta e l’uomo l’avrebbe nuovamente presa a pugni ed avrebbe tentato di strangolarla prima di andare via.

La vittima sarebbe poi riuscita a chiamare i carabinieri. Mentre i militari si trovavano ancora all’interno dell’appartamento, l’uomo è riuscito a entrare nuovamente utilizzando una copia delle chiavi della porta che non aveva mai riconsegnato e violando ancora una volta il divieto di avvicinamento; i carabinieri lo hanno così arrestato.