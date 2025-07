Vìola il divieto di avvicinarsi all’anziano padre: 61enne arrestato a Favara

Nell'Agrigentino

La vittima, temendo per la propria incolumità, ha allertato il 112

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato in flagranza un 61enne per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinarsi all’abitazione del padre ultra novantenne, si è presentato nella sua casa. L’anziano, temendo per la propria incolumità, ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno individuato il 61enne. L’indagato ha allora tentato la fuga a piedi e poi, raggiunto, ha aggredito i carabinieri.

