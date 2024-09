Violenta rissa tra ultrà delle due curve del Palermo fuori dallo stadio: al vaglio le immagini delle telecamere

CALCIO E VIOLENZA

Gli scontri poco prima della gara casalinga di ieri dei rosanero contro il Cosenza

La polizia sta passando al setaccio le immagini della maxi rissa che ha coinvolto decine di tifosi palermitani delle due curve nord e sud poco prima della gara casalinga di ieri dei rosanero contro il Cosenza. Gli scontri sono avvenuti nella zona dove si trovano gli ambulanti che vendono gadget, birra e panini.

In tanti si sono picchiati in modo violento come si vede nelle immagini riprese dalle videocamere della zona. Sono molto nitide e mostrano i volti degli aggressori e di chi è stato picchiato. I responsabili rischiano provvedimenti molto seri, a cominciare dai Daspo.