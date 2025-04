Violentata nei bagni della Villa Bellini: fissato l’Appello per lo stupratore maggiorenne

Catania

La difesa ha impugnato la sentenza del gup

C’è una data per il processo d’appello nei confronti di Abdallah Alì Mohammad Elsaey, il maggiorenne egiziano già condannato a 12 anni e 8 mesi dalla gup Giuseppina Montuori per violenza sessuale aggravata. Il giovane è accusato di essere uno degli stupratori che hanno abusato della tredicenne l’anno scorso, nei bagni della Villa Bellini di Catania, nei giorni della festa di Sant’Agata. Il difensore dell’egiziano, l’avvocato Maria Elisa Ventura, ha impugnato la sentenza di primo grado ed è quindi stata fissata l’udienza davanti alla Corte d’Appello di Catania per il 7 luglio 2025.

L’adolescente quel giorno era con il fidanzato al parco comunale quando fu avvicinata dal branco di almeno 7 ragazzi egiziani. Poi fu violentata da due ragazzi, uno maggiorenne e uno minorenne, mentre gli altri tenevano il diciassettenne che avrebbe voluto difendere la ragazza.