Violento scontro frontale tra un’auto e un tir a Comiso: morta impiegata in pensione

Incidente

Maria Lucia Inghilterra era alla guida di una Lancia Y: era la moglie di un medico conosciuto in città

Un altro incidente stradale mortale si è verificato in Sicilia dopo quello drammatico di ieri mattina sulla Catania-Siracusa in chi ha perso la vita Josephine Leotta. Nel pomeriggio a Comiso è stata una donna di 72 anni a perdere la vita. Maria Lucia Inghilterra, un impiegata in pensione, era a bordo della sua Lancia Y quando si è scontrata frontalmente con un Tir in via Borsellino. L’impatto è stato troppo violento per lasciare scampo alla signora, moglie tra l’altro di un medico conosciuto a Comiso, il dottor Perrotta. La notizia dell’incidente ha scosso anche i residenti di Punta Braccetto, sempre nel Ragusano, dove la coppia trascorreva le vacanze estive.