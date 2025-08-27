Violenza senza fine verso gli animali: un cane randagio sgozzato in strada nell’Agrigentino

Naro

L'annuncio shock fatto su Facebook da Enrico Rizzi, noto attivista per i diritti degli animali

«Un extracomunitario ha sgozzato un cane randagio a Naro (Agrigento) nel centro del paese. Sul posto tuttora diverse volanti della polizia e dei carabinieri, chiamate dai passanti che hanno trovato il cane fatto a pezzi. Il soggetto è già noto alle forze dell’ordine perché la settimana scorso ha aggredito tre carabinieri intervenuti per le azioni dell’uomo, accusato di atti vandalici, occupazione abusiva e violenze ai cittadini»: è l’annuncio shock fatto su Facebook da Enrico Rizzi, noto attivista per i diritti degli animali.

