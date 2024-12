“Visita” della Polizia in gastronomia al Faro Biscari: multa di 4mila euro per dolci artigianali

Catania

Nella stessa zona multato anche un venditore ambulante. I controlli operati anche dal Corpo Forestale

Si intensificano le attività della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale in tutto il territorio provinciale di Catania, in vista delle ormai imminenti festività natalizie, a tutela della legalità e a salvaguardia dei consumatori.

Nell’ultimo fine settimana, i poliziotti sono stati impegnati nell’esecuzione di un articolato controllo in più zone della città per accertare il possesso delle autorizzazioni previste per il commercio di alimenti da parte di venditori ambulanti e ristoratori e per verificare l’osservanza delle prescrizioni previste dalle relative licenze.

La task force, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, ha visto l’impiego degli agenti della squadra volanti e moto volanti, della squadra cinofili, del Reparto Prevenzione Crimine, unitamente al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e della Polizia Locale “Annona”.

Nei pressi del Faro Biscari, è stato controllato un venditore ambulante che è stato sanzionato per uso improprio della sua licenza itinerante, per accensione di fuochi su area pubblica e per occupazione di suolo pubblico. La Polizia Locale ha redatto i verbali con l’applicazione delle relative sanzioni. Inoltre, il Corpo Forestale ha rinvenuto oltre 50 chili di prodotti ortofrutticoli totalmente privi di tracciabilità e, quindi, sottoposti a sequestro. Dopo un’accurata verifica sulla conservazione e la genuinità, i prodotti ortofrutticoli sono stati donati in beneficenza ad una comunità di accoglienza per donne in difficoltà e vittime di violenza con figli minori.

Per queste gravi irregolarità, il venditore ambulante è stato sanzionato per oltre 2mila euro.

I controlli dei poliziotti sono proseguiti in alcune attività di ristorazione per verificare la regolarità di tutta la documentazione necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, al titolare di una gastronomia, sempre nei pressi del Faro Biscari, è stata contestata la mancata indicazione degli allergeni nei prodotti dolciari di produzione artigianale, destinati alla vendita in occasione del Natale.

In questo caso, sulla base degli accertamenti svolti, al titolare sono state contestate sanzioni per 4000 euro.

I posti di controllo effettuati dal Reparto Prevenzione Crime hanno permesso di fermare diversi automobilisti indisciplinati, in uno snodo significativo del centro come piazza Santa Maria di Gesù. Inoltre, alcuni motociclisti senza casco sono stati fermati e sanzionati in piazza Addamo. In totale sono state elevate 11 sanzioni per le violazioni del Codice della Strada, delle quali tre per guida senza casco con relativo fermo del mezzo e tre per guida senza assicurazione con sequestro del veicolo,