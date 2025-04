Vittoria, donna aggredisce in ospedale il personale sanitario: colpita al volto una infermiera

Il caso

L'autrice è una 25enne che ha anche dato un pugno a un carabiniere

Una giovane donna di circa 25 anni ha aggredito personale sanitario e forze dell’ordine al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, intorno alle 5 di questa mattina. Dopo essersi presentata lamentando dolori a un braccio, la donna ha dato in escandescenze rifiutandosi di attendere il proprio turno. Ha insultato e sputato contro il personale, quindi ha danneggiato una postazione informatica e colpito al volto un’infermiera (6 giorni di prognosi).