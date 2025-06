Vittoria, il sindaco si sveglia per una rissa: si affaccia dalla finestra e chiama le forze dell’ordine

Nel Ragusano

Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato la piazza vuota e hanno avviato le indagini

Rissa nella notte in piazza del Popolo, a Vittoria. A venire alle mani, nella piazza principale della città, a due passi dal municipio, sarebbero state alcune decine di persone. Anche il sindaco Francesco Aiello, che abita nella zona, ha assistito a alla scena. «Ero a letto e ho sentito le grida provenire dalla piazza intorno all’una di notte – racconta -, mi sono alzato e sono andato a una finestra che permette una buona visuale sulla piazza. Ho visto il movimento di decine di persone, alcune che si affrontavano, altre che sembravano scappassero, ho capito che si trattava di una rissa. Ho chiamato il comandante dei vigili urbani che, a sua volta, ha allertato le forze dell’ordine».