“Volanti del mare” della Polizia per i controlli nei lidi e lungo i litorali: multate 14 imbarcazioni

Proseguono senza sosta le attività di controllo della Polizia di Stato negli stabilimenti balneari e nel litorale catanese. I poliziotti delle “volanti del mare” della Questura di Catania, addestrati al soccorso in mare, stanno effettuando un capillare pattugliamento degli oltre 30 chilometri di fascia costiera, tutti i giorni, dalle 8 alle 20, per prevenire condotte illecite in acqua a garanzia della legalità e a tutela dei bagnanti che, in queste calde giornate di luglio, stanno affollando le spiagge e i solarium catanesi.

In molte circostanze, l’intervento dei poliziotti è stato decisivo per scongiurare pericoli per le persone in acqua e danni all’ambiente marino derivanti spesso da una navigazione imprudente. Non a caso, la costante presenza dei poliziotti a bordo delle moto d’acqua negli oltre 30 chilometri di costa, dalla Playa alla scogliera e fino a Capomulini, ha permesso di intercettare e bloccare sul nascere alcuni comportamenti sconsiderati da parte di alcuni comandanti di imbarcazioni da diporto che, incuranti delle prescrizioni normative sulla navigazione, hanno rischiato di generare rischi concreti ai bagnanti e agli apneisti dediti alla pesca sportiva.

Complessivamente, in pochi giorni, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno sottoposto a controllo 14 imbarcazioni da diporto, sanzionando i rispettivi comandanti per oltre 3.300 euro. Tra le infrazioni contestate, la navigazione sotto costa, un atteggiamento sconsiderato che rischia di compromettere la sicurezza in acqua, la pesca da imbarcazione in area marina protetta, l’eccesso di velocità, la mancanza di dotazioni di sicurezza e di documenti di bordo.

Ancora una volta, è stato sanzionato un diportista per aver diffuso musica ad alto volume nell’Area Marina Protetta.

In totale sono state identificate 88 persone, 15 delle quali già note alle forze dell’ordine, mentre 27 persone sono state controllate all’interno di due stabilimenti balneari.

Il servizio di pattugliamento della Polizia, eseguito secondo le indicazioni fornite dal Questore di Catania, assolve anche ad una funzione di prevenzione e di sensibilizzazione in modo da suggerire ai conducenti delle imbarcazioni le condotte da tenere, dalle fasi dell’ormeggio a quelle della navigazione, segnalando anche la distanza da riva per assicurare la sicurezza di tutti.