Volete sognare? Venduta per oltre quattro milioni e mezzo la storica Villa Lighea a Panarea

Eolie

Più di 600 metri quadrati, 5000 metri quadrati di parco e discesa al mare privata

Venduta per oltre quattro milioni e mezzo di euro la storica Villa Lighea a Panarea, un’esclusiva proprietà che unisce l’architettura classica con il tipico design eoliano.Con i suoi oltre 600 metri quadrati calpestabili, una dependance e oltre 5.000 metri quadrati di parco con discesa al mare privata, Villa Lighea è tra le ville più prestigiose di Panarea e di tutte le sette isole dell’arcipelago eoliano.

Strutturata su due piani fuori terra e un piano seminterrato con vetrate sul mare, la villa offre ampi spazi e ogni genere di comfort, con numerose camere da letto, living, terrazze e anche una zona bar e una discoteca. Nel piano seminterrato, oltre ad una area pensata per feste esclusive, si trova una stanza da letto con bagno indipendente ed accesso diretto al parco, mentre al piano terra si sviluppa la zona giorno, con diversi saloni e un’ampia cucina. Al piano superiore, invece, si trovano le tre suite matrimoniali, ognuna con camino, bagno, cabina armadio e terrazza panoramica. Ulteriori ospiti possono trovare alloggio nelle due stanze da letto della dependance, che completa la dotazione della villa insieme alla lavanderia, l’area barbecue, i depositi e la dispensa.

La posizione dominante sul mare, al quale si arriva tramite una scalinata ricavata nella roccia, oltre a offrire una vista panoramica, consente di raggiungere la villa direttamente con il tender, lasciando il proprio yatch ancorato in rada.La villa si trova nella contrada Drautt, vicino alla maggior parte delle residenze più esclusive dell’isola in un’area panoramica, distante non più di 600 metri dal centro del paese.

Panarea – aggiunge Engel & Völkers, che ha gestito la vendita – si conferma l’isola più prestigiosa dell’arcipelago eoliano, con un mercato tendenzialmente insensibile alle eventuali crisi di mercato. La scarsità di immobili in vendita, soprattutto di fascia alta, spinge i prezzi in alto: immobili da ristrutturare e in buona posizione hanno quotazioni pari a circa 5.000 euro m/q, mentre ville già ristrutturate e in posizione esclusiva possono superare i 10.000 euro m/q.

La vendita di Villa Lighea è il risultato di un lungo lavoro, ma anche l’inizio di un percorso che sta portando Engel & Völkers ad affermarsi come leader di mercato in una realtà, come quella delle Isole Eolie, che continua ad attrarre investitori da tutto il mondo e di cui Panarea risulta essere la stella polare” dichiara Roberto Petrisi, Office Manager degli uffici di Capo d’Orlando e di Messina di Engel & Völkers, che ha gestito questa transazione.