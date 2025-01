Voleva che l’ex moglie tornasse con lui e le brucia l’auto: 64enne arrestato per maltrattamenti e danneggiamento

CARABINIERI

Dopo l'incendio del mezzo la donna ha dciso di denunciare l'ex marito che recentemente era stato condannato per atti persecutori

A Grammichele (Catania) i carabinieri hanno arrestato un uomo di 64 anni che continuava a perseguitare l’ex moglie 63enne che recentemente l’aveva fatto condannare a 4 anni e 10 mesi di reclusione per atti persecutori per farla recedere dalla sua decisione di interrompere il loro rapporto matrimoniale. La donna avrebbe subito vessazioni e minacce, tra cui quella di un coltello puntato alla gola. I militari hanno eseguito un provvedimento del Gip del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che applica nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.