Bird strike

E' accaduto al Falcone Borsellino

Secondo caso di bird strike nello scalo Falcone Borsellino di Palermo. Un volo Ita con destinazione Milano, partito nel pomeriggio, dopo il decollo è tornato indietro per un motore in avaria a causa di uno stormo di uccelli. I passeggeri partiti sono scesi in attesa di essere riprotetti.

