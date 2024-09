Volo Ryanair resta a terra per un guasto e i calciatori della Juve Netx Gen si attrezzano per la notte…in aeroporto

Trasporti

E' accaduto ai passeggeri del volo Trapani-Bergamo: i giocatori dovevano rientrare a Torino

Notte in aeroporto per i giocatori della Juventus Netx Gen che dovevano fare ritorno a Torino dopo aver disputato la gara di campionato di serie C contro il Trapani calcio. L’aereo ha avuto un guasto tecnico e i passeggeri, in tutto 191, avrebbero dovuto prendere un volo Ryanair per Bergamo ma fino a tarda sera il volo non è partito e dirigenti e giocatori hanno dormito per terra all’aeroporto “Vincenzo Florio”.«Da parte di Airgest – sottolineano dall’aeroporto – c’è stata tutta l’assistenza possibile fino a stamattina, quando i passeggeri hanno preso il volo alle 9.20, che ha subìto un ulteriore ritardo per il maltempo»

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA