Voto di scambio, Giuseppe Castiglione lascia il carcere e va ai domiciliari

Giudiziaria

Le motivazioni tra 45 giorni. L'ex deputato regionale dell'Mpa era stato arrestato nell'ambito del blitz "Mercurio"

Il deputato regionale autonomista Giuseppe Castiglione, arrestato nel blitz Mercurio per voto di scambio politico-mafioso, va ai domiciliari. E’ questa la decisione del del Riesame a seguito del ricorso avverso l’ordinanza in carcere emessa dal gip presentata dall’avvocato Salvatore Pace. Le motivazioni tra 45 giorni. Il Tribunale del Riesame ha stabilito i domiciliari anche per l’ex consigliere comunale dí Misterbianco Matteo Marchese, anche lui assistito dall’avvocato Pace.

