Voto di scambio, il sindaco di Paternò non si dimette: «Ispettori controllino il mio operato, nessuna collusione»

Non si dimette e rilancia con la richiesta al prefetto di Catania di «mandare gli ispettori al Comune» per «controllare i sette anni» da primo cittadino, «atto per atto» e per «passare al setaccio» il suo operato certo che “non c’è stata alcuna collusione, tolleranza o accondiscendenza con la mafia”. Lo ha fatto, in conferenza stampa a Palazzo Alessi, il sindaco di Paternò, Antonino Naso, indagato dalla Procura distrettuale di Catania per voto di scambio politico mafioso, reato che, secondo l’accusa, sarebbe stato commesso con esponenti del clan Morabito-Rapisarda legato alla “famiglia” Laudani, durante le elezioni comunali del 2022.