Voto di scambio, scarcerato l’ex sindaco di Ramacca: va ai domiciliari

Nel Catanese

Era stato arrestato il 24 febbraio scorso nell'ambito nell’ambito dell’operazione Mercurio

Da ieri è tornato a casa Nunzio Vitale, l’ex sindaco di Ramacca finito in manette per voto di scambio politico-mafioso nell’ambito del blitz del Ros “Mercurio”. Il Tribunale del Riesame di Catania, in parziale accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato Maria Licata, ha deciso di sostituire la misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip con gli arresti domiciliari. Stessa linea anche per l’ex vicepresidente del consiglio del comune del carciofo violetto Salvatore Fornaro, difeso dall’avvocato Emanuela Fragalà. Ieri mattina il collegio ha depositato il dispositivo con cui ha ordinato la revoca della detenzione in carcere per l’indagato con l’emissione di un’ordinanza per gli arresti domiciliari. Anche Fornaro, quindi, è tornato in quel di Ramacca. Per capire a quali conclusioni è arrivato il Tribunale della Libertà di Catania bisognerà attendere il deposito delle motivazioni che sarà tra 45 giorni. Dalla lettura si potrà comprendere se sulle valutazioni dei giudici ha avuto un peso la scelta dei due indagati di dimettersi dal ruolo amministrativo. La tornata elettorale che riguarda Vitale e Fornaro è quella delle comunali del 2021.