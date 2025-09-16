Voto di scambio, udienza per la richiesta di rinvio a giudizio per Castiglione altri 25 imputati

Catania

Diversi i comuni etnei che hanno avanzato richiesta di costituzione di parte civile

La richiesta di costituzione di parte civile avanzata dai Comuni di Catania, Misterbianco e Ramacca, della Regione Siciliana e del ministero dell’Interno ha caratterizzato l’’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio di 26 imputati coinvolti nell’operazione Mercurio dei carabinieri del Ros, coordinata dalla Dda etnea, sulla capacità della famiglia Santapaola Ercolano di «penetrare all’interno della pubblica amministrazione per coltivare i propri interessi economici nel settore degli appalti pubblici».