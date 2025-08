West Nile, dopo il caso di Catania la parola agli esperti: «Nessun focolaio umano, paziente casertano è caso eccezionale»

salute

Il piano di sorveglianza attiva dell’Asp - con l'installazione delle trappole per le zanzare - ha registrato positività solo sugli animali

Nessun focolaio autoctono di West Nile in città e in provincia, ma resta alta l’attenzione delle autorità sanitaria con l’Asp che da decenni, ormai, mette in campo un piano di sorveglianza attiva entomologica e veterinaria per monitorare e limitare la diffusione del virus. A spiegarlo a La Sicilia è Emanuele Farruggia, direttore del Dipartimento prevenzione veterinaria dell’Asp. «Quello del paziente casertano – dice l’esperto – è un caso non correlabile ai focolai sugli animali – con il caso del cavallo in una zona di Misterbianco – perché il 74enne era da due giorni a Catania, proveniente dalla Campania e immunodepresso e a corrispondere non è neanche il periodo di incubazione. È un viaggiatore che ha avuto sintomi qui, ma che ha contratto il virus nella zona di provenienza, lì dove ci sono casi umani. Nel 2022, invece, abbiamo avuto un caso correlabile di una paziente in coma all’ospedale San Marco che viveva in una zona di acquitrini, condizioni naturali in cui si sviluppano i vettori, cioè le zanzare».«A oggi – rassicura Farruggia – non c’è alcun focolaio umano. Abbiamo in questo momento sugli animali due-tre casi – su cui l’Asp fa la sorveglianza attiva – in cui il West Nile si è sviluppato con sintomi neurologici. Cosa che accade ogni anno e per questo è da tempo che noi monitoriamo il virus. E il fatto che li abbiamo sugli animali significa semplicemente che la malattia circola, ma che arrivi all’uomo speriamo di no. Abbiamo isolato il campione di cui abbiamo già la conferma della positività al West Nile dal centro di referenza».

Il monitoraggio dell’Asp

La rete di monitoraggio veterinario e la collaborazione degli allevatori e dei veterinari liberi professionisti sono fondamentali per garantire un intervento efficace e rapido. «Da 15 anni l’Asp fa la sorveglianza entomologica – continua Farruggia – e abbiamo a disposizione dieci trappole nella provincia che piazziamo nei periodi ovviamente di caldo – dalla primavera alla fine dell’estate – tra cui due al porto una al Molo di Levante e l’altra in quello dei croceristi, un’altra in aeroporto e altre dove sono stati registrati focolai negli anni precedenti. Da questi sistemi preleviamo le zanzare che vengono analizzate sull’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia: viene estratto l’Rna virale che poi viene utilizzato e si ha la conferma della circolazione virale del West Nile».

La presa in carico del paziente