West Nile, due casi in provincia di Isernia: pazienti ricoverati

L'emergenza

Asrem, fondamentale evitare ogni tipo di allarmismo

Due casi di confermata positività al virus West Nile sono stati riscontrati nella provincia di Isernia. Entrambi i pazienti sono ricoverati all’ospedale ‘Veneziale’ del capoluogo. Lo conferma l’Azienda sanitaria regionale del Molise. «Da giorni ormai – ricorda l’Asrem – ci siamo attivati con la costituzione di un Comitato Arbovirosi, un board dedicato al controllo e al monitoraggio costante. Le diverse Strutture coinvolte nel Comitato Aziendale stanno operando nell’ambito delle proprie competenze». In particolare, il Dipartimento Unico Regionale della Prevenzione ha avviato le indagini epidemiologiche sul territorio attivando le profilassi previste.