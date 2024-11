Zafferana, arretato uno spacciatore: aveva delle dosi di cocaina pronte per la vendita in casa

L'operazione

Gli investigatori hanno trovato 7 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, sul tavolo, inoltre, hanno trovato tutto il materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione

Una brillante operazione antidroga condotta dai carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea, ha portato all’arresto in flagranza di un 42enne del luogo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività investigativa, scaturita da precise segnalazioni e da un attento lavoro di intelligence, ha permesso di individuare nell’uomo un punto di riferimento per gli acquirenti di droga nella zona pedemontana. I carabinieri, dopo aver monitorato a lungo l’abitazione del sospetto, sita in via Algerazzi, alla periferia del paese, in una zona isola e circondata da campagne, hanno deciso di intervenire con un blitz a sorpresa. All’alba, con il supporto dei cani antidroga King e Riley del nucleo Cinofili di Nicolosi, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione, cinturandola, bloccando l’uomo e mettendo in sicurezza l’area. Una volta penetrati nell’appartamento è scattata immediata la perquisizione domiciliare, durante la quale i cani antidroga dell’Arma hanno immediatamente individuato un pacchetto di sigarette, che giaceva sul tavolo della cucina, all’interno del quale erano state occultate 7 dosi di cocaina pura, per un peso complessivo di 10 grammi.