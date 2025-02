Zeppole, panzerotti e cornetti: i Nas sequestrano 20 kg di alimenti “horror” in un bar del centro di Linguaglossa

CARABINIERI

Oltre ai cibi privi di qualsiasi certificazione, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e criticità strutturali all’interno dell’attività

I carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) insieme coni militari della compagnia di Randazzo e della stazione di Linguaglossa hanno effettuato una serie di verifiche mirate in diverse attività commerciali di Linguaglossa, ai piedi dell’Etna, tra cui bar, ristoranti e pasticcerie, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e tutelare la salute dei consumatori.

L’attività è stata predisposta anche in vista della giornata degli innamorati di “San Valentino” e in previsione dei festeggiamenti “carnevaleschi” e si è concentrata sulla verifica della qualità e della tracciabilità degli alimenti destinati alla vendita e al consumo.

In tale contesto, all’interno del laboratorio di un bar-pasticceria del centro, l’intervento degli ispettori del Nas si è concluso con il sequestro di oltre 20 Kg di alimenti privi di qualsiasi certificazione di provenienza e una sanzione per 2500€ a carico del titolare.

I prodotti sequestrati spaziano dai dolciumi agli insaccati: zeppole di riso, panzerotti dolci misti, cornetti surgelati, brioche fresche, pangrattato, salumi, prodotti caseari, olio, mele e altri generi alimentari. Tutti erano stati conservati senza rispettare le norme sanitarie, in locali non adeguatamente areati, erano privi di tracciabilità, tenuti in condizioni inadeguate o manipolati senza il rispetto delle norme.