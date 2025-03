A Catania, al “Palazzo Murgo Scammacca” la mostra “Atelier svelati”

cultura

A Catania, l’eleganza di “Palazzo Murgo Scammacca” ospita, fino al prossimo 13 aprile, la mostra “Atelier svelati”, concepita e realizzata da “Scalamatrice33”, curata da Giuseppe Cona, scortata da un testo critico di Pippo Pappalardo. “Atelier svelati” è, sottolinea Cona, «un entusiasmante viaggio nel mondo dell’arte contemporanea che, attraverso il medium fotografico, ci permette di entrare negli atelier e conoscere i segreti e le intime pulsioni dei sei speciali artisti che si sono concessi alla nostra istanza di conoscerli più intimamente, ulteriormente avvantaggiati dal prezioso contributo esegetico scritto da uno dei maggiori esperti di fotografia che abbiamo in Sicilia: Pippo Pappalardo».

Protagonisti: Antonio Vacirca che firma trenta brillanti stampe fotografiche e, con altrettante opere, dodici artisti siciliani Giovanni Blanco, Maria Buemi, Carmelo Candiano, Giovanni La Cognata, Giuseppe Puglisi e Piero Zuccaro. “Chi ha avuto il privilegio di frequentare artisti, e lo spazio fisico dove l’ispirazione prende forma e diventa opera, si rende subito conto che l’atelier d’artista è molto di più di un semplice luogo di lavoro: è rifugio personale, laboratorio di idee, archivio di esperienze, diventando esso stesso estensione dell’anima creativa dell’artista. Sono luoghi carichi di contenuti magici e alchemici dove oggetti, odori, luce e colori, in continuo equilibrio tra materiale e immateriale, compongono una complessa teoria di informazioni dalla sorprendente narrazione, generando una misteriosa energia nella stessa opera”, dichiara Giuseppe Cona.

-Cosa Significa conoscere lo studio di un artista?

«Significa creare una relazione intima con lo stesso, entrando in profondo collegamento con lo spazio fisico che ha generato “l’accadimento artistico”, e solo grazie ad una esplorazione visiva e olfattiva è possibile indagare la complessa e poliedrica personalità dell’artista. Queste solo alcune delle riflessioni che c’hanno condotto ad indagare il fascino che ancora oggi viene generato dagli e dagli atelier nei quali, come esseri che si muovono nel liquido amniotico, vivono e si nutrono di tutto ciò che quello spazio, a volte angusto e circoscritto, a volte luminoso e ampio, riesce ad offrire loro».

-“Atelier svelati”, per creare, svelandolo, un “dialogo” tra policrome creatività?

«Per creare un ponte tra chi ama l’arte e chi la “genera” è un desiderio che, grazie alla sensibilità e alla capacità espressiva del fotografo Antonio Vacirca si è riusciti a realizzare. Ciò è stato possibile anche grazie alla generosa disponibilità, affatto scontata, degli stessi artisti che si sono “mostrati”, anzi svelati, senza preclusione alcuna. Giovanni Blanco, Maria Buemi, Carmelo Candiano, Giovanni La Cognata, Giuseppe Puglisi e Piero Zuccaro ci hanno affidato la loro preziosa immagine accostandosi con curiosità e fiducia a questo esperimento espositivo che certamente non mancherà di affascinare il visitatore».