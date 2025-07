A Catania la XXXIII edizione del Premio nazionale itinerante «Smitizzare in allegria – Non solo artisti in serata d’onore»

Cultura

Ai nastri di partenza la XXXIII edizione del Premio nazionale itinerante ad honorem: «Smitizzare in allegria – Non solo artisti in serata d’onore» che grazie ad Aios Produzioni da Roma approda a Catania, il prossimo 8 luglio, nella splendida location dell’Auditorium Don Bosco in Via Cifali 5. Il Premio apprezzatissimo e molto atteso riconosce l’impegno sociale, il talento, la professionalità, ma soprattutto l’umanità di quanti operano con successo nei vari campi artistici, culturali, scientifici, sociali, nell’ambito medico e imprenditoriale.

«Abbiamo inteso premiare – ha spiegato il direttore artistico nonché regista dell’evento Gaspare Aglieco – persone portatrici di valori, celebrare la dignità del pensiero e dell’azione, l’autoironia come strumento di consapevolezza e l’impegno umano che sta dietro ogni forma di successo. Ogni nostro ospite offrirà uno spaccato della propria esperienza, e parlerà di sé diventando così fonte di ispirazione per le giovani generazioni».

Non mancheranno momenti di spettacolo, interventi musicali, racconti personali. A dare un saggio della loro bravura gli attori del Teatro dell’Accademia di Catania di cui è art director l’attore e regista Francesco Mazzullo che è non solo il conduttore della serata, ma anche il deus ex machina dell’evento ed è un autentico scopritore di talenti. Non a caso nella conduzione della serata sarà affiancato dalla giovane e promettente attrice Aurora Di Stefano che ha brillantemente superato gli esami al Teatro dell’Accademia, centro di formazione per le arti performative fondato nel 1979 dal maestro Mazzullo che lo guida col metodo “Teatrovita” , ispirato da Grotowski,unendo tradizione e innovazione e un apprendimento pratico per superare barriere sociali e fisiche. Il Premio gode del patrocinio del Ministero per i Beni e le attività culturali, della Regione siciliana, della Città metropolitana d Catania , con il sostegno di enti locali, associazioni culturali e realtà imprenditoriali del territorio . A stabilire la rosa dei premiati un’apposita Commissione costituita da Gaspare Aglieco , Silvia Emmi, Giusi Fiorenza, Oxana Semionova.

Questa la rosa dei premiati

Sezione Sociale: Associazione ASACOM – Associazione che riunisce gli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione, premiata per il costante impegno nell’inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità. È guidata dall’Avv. Maurizio Benincasa.Sezione Editoria: Monia Cupellini – Scrittrice e mental coach romana, per il suo libro Attraverso nuovi occhi, dedicato all’empowerment femminile e alla crescita personale.Sezione Medicina: Giulia Filippello – Medico chirurgo specializzato in chirurgia oculoplastica, coniuga precisione tecnica e attenzione all’armonia dello sguardo.Sezione Teatro e Cinema: Loredana Marino – Attrice, cantautrice e interprete teatrale dalla voce profonda e carismatica, capace di emozionare in teatro, cinema e televisione.Sezione Giornalismo: Roberta Lunghi – Giornalista e conduttrice per Telecolor e Antenna Sicilia, apprezzata per la professionalità e l’attenzione alle storie del territorio.Sezione Arte e Pittura: Luigi Caristia – Pittore dallo stile introspettivo e intenso, che esplora l’animo umano con giochi di luce e colore.Sezione Canto Lirico: Antonio Costa – Tenore ufficiale della Polizia di Stato dal 2008, simbolo di come il talento possa coniugarsi con l’impegno civile.

Sezione Commerciale: Riconoscimenti alle eccellenze imprenditoriali locali che con passione e creatività contribuiscono allo sviluppo del territorio: Mario Romeo, “Electronic System” di Aci Sant’Antonio, Nunzio Cirami, “Pasticceria Cirami” di Catania, Santo Barbera, “SG Carni” di Mascali, Franca e Alessandra Guardalà, “Semplice e Buono” di Linguaglossa, Salvatore Raciti, “Pizzeria Il Pomodoro” di Giarre, Paolo Chiarenza, “Bar Il Castello” di Catania e Salvatore Pappalardo, “Beauty Planet” di Pedara.