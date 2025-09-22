A Etna Book la forza di Stefania Motta: la violenza si può vincere

cultura

Etnabook. Stefania Motta ha presentato un libro intensissimo dal titolo “Violenza” (Affiori editore), dialogando con Paolo Maria Noseda, Alessandro Cecchi Paone e Flavio Pagano nell’auditorium Concetto Marchesi del Palazzo della cultura di Catania.Il libro è una raccolta di pensieri poetici che restituiscono con grande forza e speranza il travaglio di chi ricostruisce la propria vita dopo aver subito delle violenze, facendo allo stesso tempo da faro per chi di quella forza ha ancora bisogno.

