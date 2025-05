A Liegi il concerto per due pianoforti e orchestra BWV 1062 con Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza

cultura

In Cattedrale il prossimo 10 giugno la serata dedicata all'opera di Bach

Un evento ed un debutto importante avverrà in Belgio per il pubblico internazionale per il Duo pianistico formato da Gianfranco Pappalardo Fiumara e da Giulio Potenza. Il concerto, che avverrà alla Cattedrale di Liegi, martedì 10 giugno 2025 alle 19:30, sarà un evento internazionale per coloro che amano la musica classica e barocca, dal titolo il Cantore J. Sébastien Bach. Protagonisti: l’Orchestra Sinfonica Italiana ed inoltre il violinista Riccardo Obiso, che recentemente ha acquisito importanti consensi con un concerto al teatro Massimo di Palermo. I pianisti Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza per l’ occasione si presentano in duo due pianoforti ed il programma sarà dedicato ai concerti di Bach per violino e orchestra BWV 1042, per pianoforte e orchestra BWV 1054 e 1056, nonché al magnifico concerto per due pianoforti e orchestra BWV 1062. Il Direttore del Concerto è il Maestro Giuseppe Crapisi.

Una trasferta in terra belga che vede una preparazione accurata anche da parte degli italiani a Liegi ed in particolare del dott. Angelo Mantione, riferimento per gli italiani all’ estero nella città di Liegi. Il concerto avverrà in un luogo ricco di valore e storia, la celebre Cattedrale dedicata a San Paolo. Nel concerto sarà possibile ascoltare una prima assoluta rivisitata dal maestro Giuseppe Crapisi su J.S.Bach per due pianoforti ed orchestra.