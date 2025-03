A Milo il progetto culturale “All’Opera dei Pupi tra teatro e letteratura”

cultura

Protagonisti la Compagnia F.lli Napoli di Catania e la scrittrice Pina Spinella

Grande successo a Milo per il progetto culturale – nato da un’idea di Mimì Scalia – dal titolo “All’Opera dei Pupi tra teatro e letteratura”, presentato in collaborazione con il Comune di Milo e la Pro Loco di Milo.

Indiscussi protagonisti (presenti su due appuntamenti) la Compagnia F.lli Napoli di Catania cheal Centro Servizi “Salvatore Arcidiacono”, gremito dalla presenza di spettatori di tutte le età, come pure dai responsabili e dai giovani ospiti della Comunità Madonna della Tenda di Cristo San Giovanni Bosco – Casa San Giuseppe di Milo, che ha presentato lo spettacolo di Opera dei Pupi di stile catanese “Le imprese di Orlando per amor di Angelica” e la scrittrice Pina Spinella che ha presentato nelle scuole il suo libro “Matteo e i Pupi Siciliani” edito da Algra entusiasmando i piccoli studenti milesi (Ist. C. Federico De Roberto – sezione di Milo).