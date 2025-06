A Raimondo Moncada e al suo saggio su Pietro Germi in Sicilia il primo premio Buttitta 2025

cultura

All'autore, attore e giornalista agrigentino, il prestigioso riconoscimento

Il primo premio “Buttitta” 2025 sezione libri è stato assegnato a Raimondo Moncada per il Pietro Germi. Gli anni felici in Sicilia (Edizione VGS).

All’autore agrigentino è giunta la comunicazione ufficiale a firma della presidente del Centro culturale “Renato Guttuso” Lina Urso Gucciardino che da un quarto di secolo organizza il Premio d’arte e cultura siciliana dedicato al grande poeta di Bagheria Ignazio Buttitta.

Un prestigioso riconoscimento che Raimondo Moncada ha voluto condividere con la direttrice della casa editrice agrigentina VGS-libri Graziella Pecoraro che ha subito creduto nel suo approfondito lavoro di ricerca.

Il saggio è interamente dedicato al regista genovese che ha scelto l’isola per girare ben cinque film nell’arco di quindici anni, un lungo periodo culminato con l’Oscar a Divorzio all’italiana. Il libro approfondisce le motivazioni, o meglio, il sentimento che ha spinto il nordico Pietro Germi a scegliere la Sicilia, l’estremo Sud Italia, come suo set prediletto dove, dichiarerà in seguito, di avere trascorso gli anni più belli della sua vita (interrotta a sessant’anni a causa di una malattia).