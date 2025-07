A Siracusa nasce Siramuse, uno spazio espositivo per raccontare la città

Museo

Il nuovo museo civico, nato anche grazie alla collaborazione tra l'Istituto per il credito sportivo e Civita Sicilia, è stato realizzato nell’ex Galleria d’arte Montevergini adiacente al Duomo

Nasce Siramuse, spazio espositivo che attraverso percorsi immersivi e interattivi, racconta la città di Siracusa. Il racconto è affidato a otto personaggi: santa Lucia, Eschilo, Caravaggio, Archimede, Platone, Paolo Orsi, Federico II ed Enzo Maiorca. Siramuse è il primo esempio in Sicilia di partenariato pubblico-privato, formula prevista dal codice degli appalti nel settore dei beni culturali. Il nuovo museo civico, nato anche grazie alla collaborazione tra l’Istituto per il credito sportivo e Civita Sicilia, è stato realizzato nell’ex Galleria d’arte Montevergini adiacente al Duomo.

«La nostra ambizione è invitare ad approfondire i luoghi grazie a questi personaggi – ha detto Renata Sansone, amministratore delegato di Civita Sicilia -: perchè i Greci hanno scelto questa isola? Perchè Platone è venuto per tre volte per affermare con i tiranni l’importanza della Repubblica? Questa è una terra che ha fatto la storia. Un progetto in quattro lingue (oltre italiano) con un grande lavoro di accessibilità per dotare il museo di strumenti che consentano a qualunque pubblico, anche con differenze cognitive e sensoriali, di accedere al museo».