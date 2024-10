A vele spiegate verso il Premio Lympha per l’innovazione femminile giovane

l'appuntamento

Il prossimo 3 ottobre la giuria della prima edizione del Premio Internazionale “Lympha, Raffaella Mandarano” per l’impresa femminile giovane, premierà la vincitrice del concorso lanciato lo scorso giugno e destinato alle aspiranti imprenditrici dall’età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il premio commemora la manager innovativa di Catania scomparsa prematuramente lo scorso gennaio.

La vincitrice si assicurerà un percorso completo e d’eccellenza per creare la propria attività, per un valore di circa 5 mila euro. È anche prevista l’assegnazione di un Premio speciale della giuria. I progetti vincitori saranno esposti attraverso un pitch. Ai lavori, che si terranno a partire dalle ore 15 al Palazzo della Cultura di via Vittorio Emanuele II, 172, parteciperanno, oltre a Giuseppe Patti, marito di Raffaella Mandarano e managing director dell’impresa innovativa Proteo Technologies, anche Rosario Faraci, docente ordinario di Economia di Unict, gli imprenditori Antonio Perdichizzi (Isola), Miriam Pace (Originy), che porteranno le loro esperienze e testimonianze nell’ambito dell’imprenditoria innovativa.

