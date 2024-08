Aci Sant’Antonio: di scena il Gran Galà del Premio Radio-TV 2024

il premio

Ad Aci Sant’Antonio è andata di scena la terza edizione del Premio Radio-TV, il gran galà dei migliori nel mondo radiotelevisivo siciliano. Patron dell’evento è il noto conduttore Ettore Tortorici, con alle spalle oltre quarant’anni di carriera nel mondo dell’emittenza locale siciliana in storiche realtà isolane come Tele Sicilia Color, Teletna, Video Mediterraneo sino al Circuito televisivo 7 Gold.

Il Prt è un premio di settore che ha preso ormai da anni l’eredità degli storici “Telefantini”, istituiti negli anni ’90 dalla rivista Millecanali e con il contributo del giornalista Mauro Roffi. Ampia la gamma di programmi e di volti del piccolo schermo premiati per l’occasione. Programma dell’anno è stato decretato “Buongiorno Regione”, ovvero la striscia di informazione del mattino di Antenna Sicilia, condotta dai giornalisti Michele Cucuzza e Angelo Gagliano. Per il mezzogiorno siciliano, invece, il Prt è andato al programma “A Tavola con Kaneba” di Video Regione-Modica, condotto dal cabarettista Carlo Kaneba. Ancora premi per la migliore conduzione a Valeria Di Mauro per Video Mediteranneo ed Emanuele Bettino per Studio 90 Italia.

Migliore voce femminile è stata designata Gabriella Di Carlo di Radio Tivù Azzurra-Palermo, mentre il premio migliore voce maschile è stato destinato a Gianfranco Campisi di Radio Azimut di Mazzara del Vallo. Sempre nell’ambito della radiofonia, migliore radio siciliana è stata proclamata Radio Studio Centrale-Catania, invece miglior programma è stato identificato in “Espresso Forte” condotto da Claudio De Luca su Radio Etna Espresso di Acireale. Tra i momenti più emozionanti della serata l’assegnazione del Premio Ubaldo Ferrini, indimenticato “signore” della radiofonia e la cui figura è stata ricordata dalla compagna Carola Pilato. Il premio Ferrini è stato conferito a tre disc Jockey protagonisti sin dagli anni ’80: Roberta Mangiafico, Edo Scirè e Salvo Di Dio. Premi Speciali per l’eccellenza letteraria al giornalista Carmelo Aurite per il volume “La TV privata la pop TV” e all’editrice di Akkuaria Vera Ambra; per l’eccellenza musicale sono stati premiati Sugarfree, Frank Capone, Ciauda, Maurizio “Dinastia”; per l’eccellenza teatrale i premi sono stati conferiti agli attori Cinzia Caminiti e Cosimo Coltraro. Il premio Prt-Awards-Campisi Group è stato assegnato all’attrice Guia Jelo.