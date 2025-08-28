Ad Agrigento l’Athena Festival nel segno delle donne e di Andrea Camilleri

cultura

In programma venerdì e sabato, 29 e 30 agosto, al Chiostro del Museo Archeologico

È stata presentata a Casa Sanfilippo, nell’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, l’edizione 2025 dell’Athena Festival, in programma venerdì e sabato, 29 e 30 agosto, al Chiostro del Museo Archeologico.

Alla conferenza hanno preso parte il patron Alessandro Accurso Tagano, Patrizia Cesari, che presenterà gli incontri insieme a Paola Gaglio, e il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta.

La rassegna è realizzata con il sostegno del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Il festival, che da anni porta ad Agrigento alcune tra le voci più interessanti della narrativa italiana, aprirà domani con Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri, che presenterà per Mondadori “Quel fazzoletto color melanzana”, seguito del fortunato esordio “Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni”. Nella stessa giornata debutta ad Agrigento Rosita Manuguerra, cresciuta a Favignana e formata alla Scuola Holden, con il romanzo d’esordio “Malanima” pubblicato da Feltrinelli.

Sabato 30 agosto sarà la volta di Alessandra Selmi, già ai vertici delle classifiche con “La prima regina” (Nord), e di Antonella Giuffrè, autrice de “La seminatrice di coraggio” (Tre60), romanzo storico insignito del Patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali.