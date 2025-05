“Ad ali spiegate”, EtnaComics rilancia il premio dedicato ad Angelo D’Arrigo

Cultura

Il riconoscimento andrà a Fiorenzo Marco Galli direttore del museo Leonardo da Vinci di Milano

Un riconoscimento nel segno della cultura e della divulgazione scientifica: è quello che riceverà domenica prossima, alle Ciminiere, il direttore generale del Museo Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, Fiorenzo Marco Galli, in occasione dell’XI edizione del Premio Angelo D’Arrigo “Ad ali spiegate”, un appuntamento nato per ricordare la figura del deltaplanista, scienziato del volo ed etologo, scomparso nel 2006.

Anche quest’anno, il Premio Angelo D’Arrigo si svolgerà all’interno di Etna Comics, suggellando una partnership nata con l’obiettivo di far conoscere la figura e gli ideali di Angelo D’Arrigo anche alle giovani generazioni.

Appuntamento alle Ciminiere

L’appuntamento è fissato per le 21 nell’Anfiteatro del Centro fieristico etneo, nel corso di un grande spettacolo che vedrà alternarsi sul palco numerosi artisti e che culminerà con il ritorno di Giorgio Vanni, la voce delle sigle dei cartoon più amati, che si esibirà con uno show rinnovato.

Durante la serata, presentata da Luca Pagliari e con la regia di Manolo Luppichini, salirà sul palco anche Luca Madonia, che canterà “La stagione dell’amore” di Franco Battiato e “L’Alieno”, brano con cui si esibì in coppia con il Maestro a Sanremo nel 2011. L’omaggio a Battiato, protagonista anche del manifesto di Etna Comics 2025, continuerà con le esibizioni di Alice Militello e Sara e le donne di Ararat, che sulle note di “E ti vengo a cercare” proporranno al pubblico una suggestiva commistione di danza acrobatica e mediorientale.

Prenderanno parte allo spettacolo anche gli attori Aldo Leontini e Carmela Buffa Calleo, che leggeranno alcuni dialoghi tratti da “Angelo D’Arrigo – L’uomo che volava nel vento”, graphic novel scritta da Nicholas Ciuferri, disegnata da Francesco Carlini ed edita da Becco Giallo.

C’è anche Ester Pantano

Attesa anche l’esibizione di Ester Pantano, che reciterà dei toccanti estratti del libro “Il loro grido è la mia voce-Poesie da Gaza”, volume di componimenti realizzati da autori palestinesi in gran parte scritti dopo il 7 ottobre 2023, nella tragedia della guerra. Saranno inoltre illustrati i numerosi progetti promossi dalla Fondazione Angelo D’Arrigo: tra questi, sarà riprodotto il trailer di “Oltre i confini-Vivere, crescere, volare”, iniziativa realizzata dagli studenti del Liceo artistico dell’Istituto Angelo Musco di Catania.

Un documentario in lavorazione che racconta, con sguardo giovane e autentico, l’eredità di Angelo e la forza ispiratrice del suo volo, come simbolo di crescita e visione.

Poi, i momenti clou dell’XI Premio Angelo D’Arrigo: la consegna del riconoscimento, realizzato da Giuseppina Toscano, a Fiorenzo Marco Galli e l’attesa esibizione di Giorgio Vanni, al suo ritorno in Sicilia con uno show rinnovato, che oltre alle hit più amate dal pubblico canterà anche il suo più recente successo “Uno di noi”.

«Per noi è un onore»

«Per noi è un onore – ha commentato Laura Mancuso, presidente della Fondazione D’Arrigo e moglie di Angelo – ospitare e consegnare il premio a una personalità come Fiorenzo Marco Galli, che con la sua visione innovativa e inclusiva è stato capace di avvicinare il grande pubblico alle meraviglie della scienza e della tecnologia. Nel solco dello spirito pionieristico di Angelo, ha saputo volare alto, superando i confini tra discipline e linguaggi e costruendo ponti tra scienza, arte e società, ispirando nuove generazioni a credere nella conoscenza come strumento di libertà, progresso e armonia con il mondo».

«Anche quest’anno – ha concluso – torniamo a Etna Comics per far vivere il messaggio di Angelo tra i tanti giovani che prendono parte a questa manifestazione. Come presidente della Fondazione, voglio ancora una volta ringraziare Antonio Mannino per questa collaborazione, che continua a realizzare tante iniziative e progetti di livello».

Non solo il Premio

La presenza della Fondazione Angelo D’Arrigo a Etna Comics, infatti, non si limita soltanto al Premio “Ad ali spiegate”, ma prevede molti altri appuntamenti che avranno luogo nel corso della manifestazione. Nel Padiglione E1, per esempio, sarà possibile mettersi alla prova con “Skylock – Il Segreto del Volo”, un’escape room ispirata alla vita e alle imprese di Angelo D’Arrigo; mentre nella Sala video si potranno ammirare filmati e documentari sulle sue spettacolari missioni in volo con gli uccelli. Nelle giornate di EC2025, inoltre, il deltaplano di Angelo sarà esposto nei pressi dell’Arena piccola delle Ciminiere, di fronte al Museo del Cinema.

Grande attenzione rivolta anche all’arte: sempre nel Padiglione E1 sarà possibile ammirare i lavori finalisti del Concorso nazionale dei Licei artistici, che ha visto gli studenti realizzare opere ispirate alla figura di D’Arrigo. La premiazione è prevista il pomeriggio del 2 giugno e tutti i presenti a Etna Comics potranno votare con QR code fino alle 12 dello stesso giorno. Sabato 31 maggio alle 18, invece, nell’Arena piccola sarà rappresentato lo spettacolo “Ali sulla scena” a cura dell’Associazione culturale Guardastelle.

La mattina di domenica 1 giugno si terrà invece la presentazione di “Angelo D’Arrigo – L’uomo che volava nel vento”. Prenderanno parte all’incontro Nicholas Ciuferri, Laura Mancuso, Gioela e Ivan D’Arrigo e il direttore di Etna Comics, Antonio Mannino