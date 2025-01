Agrigento Capitale della Cultura, l’inaugurazione con la mostra Scart

Arte

Ad organizzarla la fondazione Agrigento 2025, il Comune, il gruppo Hera e Seap

È con la mostra Scart «Il lato bello e utile del rifiuto», allestita nella cappella Santa Sofia accanto all’ingresso del teatro Pirandello, che è stata inaugurata Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Ad organizzarla la fondazione Agrigento 2025, il Comune, il gruppo Hera e Seap. Diciotto – fra cui il quadro del tempio della Concordia e il ritratto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – le opere esposte che dimostrano come la materia non muore mai, anzi si rigenera per lanciare messaggi culturali attraverso l’arte. La mostra s’innesta nello stream concettuale che ha ispirato il progetto Agrigento 2025, basato sulla relazione fra l’individuo, società e un’idea di natura dove i quattro elementi – acqua, terra, aria, aria e fuoco – si intrecciano per creare la vita, una nuova vita.