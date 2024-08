Agrigento, ecco l’Athena Festival: quando la letteratura è al femminile

cultura

Il fascino dell’Athena Festival al Femminile torna ad Agrigento nelle serate del 30 e 31 agosto 2024, nel suggestivo Chiostro del Museo Archeologico Pietro Griffo. Alla sua terza edizione, il festival è un appuntamento per gli amanti della letteratura, con alcune novità rispetto agli anni passati, ma con ospiti importanti ed un programma ricco e stimolante. La manifestazione è stata presentata dall’organizzatore Alessandro Accurso Tagano, dalla conduttrice Paola Gaglio e dal dirigente responsabile del Museo Griffo, Giuseppe Avenia.

La prima novità di quest’anno è la presenza di alcune tra le autrici più acclamate del panorama letterario italiano. Tra queste, nella serata inaugurale Aurora Tamigio, fresca vincitrice del Premio Bancarella 2024 con il suo romanzo “Il Cognome delle Donne”, una scelta perfetta per un festival che celebra il femminile. Con lei, il 30 agosto, ci sarà Federica Bosco, autrice di grande successo con oltre 3 milioni di copie vendute in Italia e conosciuta per i suoi romanzi romantici e manuali di self-help.

Il 31 agosto sarà invece la volta di Federica De Paolis, vincitrice nel 2021 del Premio DeaPlaneta con “Le Imperfette”. La sua partecipazione all’Athena Festival offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino una delle voci più autentiche e dirette della narrativa contemporanea. E con il libro che presenterà all’Athena Festival è finalista al Premio Viareggio. A seguire, il magistrato e scrittrice siciliana Simona Lo Iacono, due volte vincitrice del Premio Città di Erice, presenterà il suo nuovo lavoro “Virdimura”, un’opera che promette di sorprendere e appassionare.

Confermate come presentatrici le beniamine del pubblico: la regina dei salotti romani, Patrizia Cesari, e l’avvocatessa Paola Gaglio, che con la loro eleganza e competenza hanno saputo conquistare gli spettatori nelle edizioni precedenti. Le due moderatrici, ormai affiatate, rappresentano un punto fermo per il festival, garantendo continuità e professionalità.