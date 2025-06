Aidone, mostra per i 70 anni dall’inizio degli scavi a Morgantina

archeologia

40 foto sulla breve permanenza dei reali di Svezia nel '55

Quaranta fotografie in bianco e nero, in gran parte inedite, che raccontano la breve permanenza dei Reali di Svezia ad Aidone tra ottobre e l’inizio di novembre del 1955, anno in cui un gruppo di archeologi americani, diretti dallo svedese Erik Sjöqvist, accademico a Princeton, avviava un progetto memorabile. Per il settantesimo anniversario dell’avvio degli scavi americani a Serra Orlando, l’Archeoclub Aidone Morgantina (sede locale di Archeoclub d’Italia), inaugura il 14 giugno al museo di Aidone, in concomitanza con le Giornate europee dell’archeologia, una mostra curata dall’archeologa Serena Raffiotta, realizzata in collaborazione con la missione archeologica americana a Morgantina.In mostra anche documenti inediti degli anni 1953-55 messi a disposizione dall’archivio di Princeton, un paio di atti ufficiali reperiti nell’Archivio di Stato di Enna e dalla corrispondenza privata facente parte dell’archivio di Marco Incalcaterra.