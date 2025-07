Al Festival TeatriRiflessi, Valerio Mieli autore di “Scelgo tutto” incontra Grazia Calanna

cultura

Venerdì 18 luglio ore 19, Parco Comunale di Zafferana Etnea (ingresso libero)

Una storia emozionante su come impariamo a conoscerci seguendo le nostre scelte, un romanzo sul desiderio di vivere senza rinunciare a nulla. Si tratta di Scelgo tutto, il libro di Valerio Mieli, edito da La Nave di Teseo che verrà presentato venerdì 18 luglio, ore 19 al Parco Comunale di Zafferana Etnea, alle ore 19 (ingresso libero), nell’ambito della rassegna TestiRiflessi, all’interno del Festival Teatri Riflessi.

Durante l’appuntamento, organizzato in collaborazione con la libreria Motta, la giornalista Grazia Calanna (direttore responsabile della rivista culturale l’EstroVerso e responsabile della rassegna TestiRiflessi) dialogherà con l’autore del libro i cui diritti sono stati acquisiti da Wildside, società del gruppo Fremantle, produttore dei successi L’amica geniale, Le otto montagne e C’è ancora domani.

“L’acquisizione dei diritti da parte di Wildside, società del gruppo Fremantle, è legata alla mia regia, quindi se si farà qualcosa, sarò io a dirigerla. In ogni caso, anche per mia deformazione, la struttura del romanzo si presta perfettamente a un adattamento cinematografico”, commenta Valerio Mieli che ha esordito con il romanzo Dieci inverni (2009) e diretto l’omonimo film, vincitore del David di Donatello e del Nastro d’argento opera prima, e Ricordi?, che ha ricevuto il premio del pubblico alle Giornate degli autori alla Mostra del Cinema di Venezia.