Al Taormina Film Fest 2024 la Sicilia del giornalista Claudio Fava e degli attori Ficarra e Picone

Cultura

Al Taormina Film Fest 2024 di scena la Sicilia del giornalista Claudio Fava e degli attori Ficarra e Picone. Per l’occasione Claudio Fava ha fatto una disamina sulla mini-serie Tv “L’Ora – Inchiostro contro piombo” del 2022, firmata dal regista Piero Messina e di cui il giornalista è sceneggiatore. Inoltre, spazio per la sezione “Proiezioni – suoni e parole prima del film”, ciclo di eventi serali che precedono le proiezioni, a “Veniamo a quel paese”, alla presenza di Salvo Ficarra, Valentino Picone e Carlo Crivelli, autore delle musiche dei film Il sette e l’otto, Andiamo a quel paese, L’ora legale e Il primo Natale. In scena l’Orchestra del Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina diretta da Eliseo Castrignanò con quattro suite dedicate a questi quattro film. Le note dell’orchestra si sono alternatate agli interventi di Crivelli e del duo Ficarra e Picone, che hanno raccontato aneddoti e storie su questi lavori cinematografici e sul rapporto con la musica che li commenta.

Luogo: Taormina